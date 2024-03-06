Эдуард Вартанян победил Дамира Исмагулова решением большинства судей

Бывший чемпион Гран-при АСА в лёгком весе Эдуард Вартанян победил экс-бойца UFC Дамира Исмагулова решением большинства судей. Поединок прошёл по правилам кикбоксинга и возглавил турнир «Наше Дело 82», который прошёл в Санкт-Петербурге в Концертно-спортивном комплексе «Арена».

Напомним, изначально турнир должен был пройти 2 марта в Москве, на стадионе «Лужники». Однако 29 февраля пресс-служба лиги объявила о переносе турнира. А 1 марта стало известно, что турнир состоится в Санкт-Петербурге.

Последний раз по правилам ММА Эдуард Вартанян провёл поединок против Артёма Резникова, которого он победил техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 159, 16 июня 2023 года. В своём рекорде он имеет 25 побед и четыре поражения.

Дамир Исмагулов провёл последний поединок по ММА против Гранта Доусона, в котором уступил единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 48.