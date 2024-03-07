Пётр Ян: я намерен сводить Ядонга в школу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался по поводу боксёрских навыков своего ближайшего соперника Сонга Ядонга.

«Как он может быть лучшим боксёром в дивизионе? Я не знаю, кого он побеждал и занимался ли он боксом. В субботу я покажу ему, чей бокс лучше. Я не хочу заглядывать за спину Сонгу, это серьёзный соперник, но я намерен сводить его в школу», — сказал Пётр Ян на медиадне UFC.

В ночь с 9 на 10 марта мск в Майами пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном карде которого сразятся бывший чемпион лиги в легчайшем дивизионе Пётр Ян (Россия) и Сонг Ядонг, представляющий Китай.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.