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Пётр Ян: я соскучился по всей этой атмосфере

Пётр Ян: я соскучился по всей этой атмосфере
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян заявил, что он хорошо отдохнул и уже соскучился по бойцовской атмосфере.

«Прошёл год с моего последнего поединка. Я отлично провёл время, отдохнул, даже соскучился по всей этой атмосфере. Поэтому я в предвкушении. Долгий перерыв — это мой выбор, я хотел вернуться именно на UFC 299», — заявил Пётр Ян на медиадне UFC накануне своего боя против китайского бойца Сонг Ядонга.

Напомним, бой Сонг Ядонга и Петра Яна состоится в Майами на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.

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