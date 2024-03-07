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Сонг Ядонг: считаю, что Пётр Ян победил О'Мэлли

Сонг Ядонг: считаю, что Пётр Ян победил О'Мэлли
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Представитель Китая Сонг Ядонг высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Петром Яном.

«Мы с Яном должны были подраться в декабре, но по какой-то причине он снялся с боя. Получил травмы или что-то ещё. Но сейчас хорошее время, у меня было время подготовиться.

Безусловно, Ян — это бывший чемпион, он является бойцом топ-уровня, у него отличная ударка. Я считаю, что он победил О’Мэллли, так что он определённо классный боец. Думаю, длинный перерыв на него не повлияет. Возможно, это помогло ему улучшить свои навыки», — сказал Ядонг на медиадне UFC.

Напомним, бой Сонг Ядонга и Петра Яна состоится в Майами на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта.

На счету Яна 21 бой в смешанных единоборствах, где он добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Ядонг в последнем поединке победил Криса Гутьерреса.

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