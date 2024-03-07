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Шон О'Мэлли рассказал, сколько продлится его бой с Марлоном Верой

Шон О'Мэлли рассказал, сколько продлится его бой с Марлоном Верой
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что его поединок с Марлоном Верой продлится пять раундов.

«Его главное отличительное качество – это его стойкость. Его тяжело вырубить. И если ты не можешь его вырубить, у тебя должно быть достаточно выносливости, чтобы драться все пять раундов. В общем, я готовлюсь к 25-минутной войне», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

Напомним, бой состоится на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта мск.

Напомним, Шон в последнем поединке встречался с соотечественником, действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой закончился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса. Вера в последнем поединке одолел бразильца Педро Муньоса.

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