Фрэнсис Нганну нецензурно рассказал, что он думает о мнении Даны Уайта

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне профессиональный боксёр Фрэнсис Нганну жёстко ответил на критику в свой адрес со стороны президента UFC Даны Уайта.

«Мне вообще плевать (в оригинале использовалась нецензурная брань. — Прим. «Чемпионата»), что думает Дана. Это его проблемы», − сказал 37-летний камерунец.

Ранее Дана Уайт заявил, что Фрэнсис Нганну отказался драться в октагоне с Джоном Джонсом и он больше никогда не выступит в его промоушене, отметив, что ему пытались организовать большой бой, но с Нганну абсолютно невозможно вести переговоры. Также Уайт заявил, что предстоящий бой Нганну – Джошуа это бесполезная постановка и что в UFC такого нет.

Напомним, 8 марта Фрэнсис Нганну проведёт боксёрский бой с Энтони Джошуа. В своём дебютном бою на профи-ринге в октябре прошлого года Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри.