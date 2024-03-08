«Молодой парень против пенсионера». Титов раскритиковал идею боя Пола и Тайсона

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал организацию поединка между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом. Противостояние запланировано на 20 июля.

«Я вообще очень отрицательно отношусь к таким боям! Ставить молодого парня, хоть и не совсем боксёра, против пенсионера, но легенды бокса… Я против таких боёв», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В настоящий момент легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.