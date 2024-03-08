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О’Мэлли в ярком образе провёл битву взглядов с Верой перед боем на UFC 299

О’Мэлли в ярком образе провёл битву взглядов с Верой перед боем на UFC 299
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Американский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли провёл битву взглядов с представителем Эквадора Марлоном Верой перед их поединком. Спортсмены сразятся в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами в рамках турнира UFC 299. Их противостояние станет главным событием спортивного шоу.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

Напомним, О’Мэлли в последнем бою встречался с соотечественником, действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Поединок завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса. Вера в последнем поединке одолел бразильца Педро Муньоса.

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