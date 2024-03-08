Шон О'Мэлли — Марлон Вера: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 9 на 10 марта по московскому времени в Майами пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в главном бою которого сразятся чемпион промоушена в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли, представляющий США, и Марлон Вера из Эквадора.

Увидеть спортивное шоу можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет освещать как главный поединок, так и прочие противостояния. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, главный кард запланирован на 6:00 по московскому времени. О'Мэлли и Вера выйдут в октагон ориентировочно не ранее 8:00 мск.

Также отметим, что на турнире выступит россиянин Пётр Ян. В соперники он получил китайского бойца Сонг Ядонга.