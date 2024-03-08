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Хирн высказался о предстоящем бое Майка Тайсона и Джейка Пола

Хирн высказался о предстоящем бое Майка Тайсона и Джейка Пола
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Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, поделился мыслями относительно организации поединка между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом. Противостояние запланировано на 20 июля.

«Вы спрашиваете не у того парня. Я ярый фанат бокса, а он один из моих героев. Очень грустно, хотя это большое событие. Я понимаю, что людям это интересно. Это развлечение. Но для человека, который боготворил Тайсона в детстве, это не лучший день», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.

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