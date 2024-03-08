Двалишвили показал актуальную физическую форму и назвал свой вес перед UFC 299

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Двалишвили продемонстрировал актуальную физическую форму, а также назвал свой вес. По словам спортсмена, он составляет 135,2 фунта – примерно 61,3 кг.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, Мераб стал бойцом, который будет страховать поединок между американцем Шоном О'Мэлли и представителем Эквадора Марлоном Верой. Противостояние состоится на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта мск.

В последнем поединке Двалишвили встречался с американцем Генри Сехудо и победил его единогласным решением судей. В общей сложности на счету грузина 17 побед при четырёх поражениях.