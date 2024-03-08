Шон О'Мэлли и Марлон Вера успешно сделали вес

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли и претендент на титул эквадорец Марлон Вера успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии турнира UFC 299, который состоится 10 марта в Майами.

Вес Шона О'Мэлли составил 61,23 кг.

Вес Марлона Веры составил 61,23 кг.

Также стоит сказать, что Мераб Двалишвили, который является официальным страхующим данного поединка, уложился в весе, показав 61,2 кг.

Напомним, что поединок Шона О'Мэлли и Марлона Веры станет главным событием на турнире UFC 299. В своём последнем поединке, который состоялся 19 августа 2023 года на турнире UFC 292, Шон нокаутировал Алджамейна Стерлинга, став новым чемпионом UFC в легчайшем весе. На этом же турнире одержал свою последнюю победу и Марлон Вера. Тогда эквадорцу удалось выиграть Педро Муньоза единогласным решением судей.