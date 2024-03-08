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О'Мэлли — Вера: результаты церемонии взвешивания перед турниром UFC 299

О'Мэлли — Вера: результаты церемонии взвешивания перед турниром UFC 299
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В ночь с субботы на воскресенье, с 9 по 10 марта, в Майами (США) пройдёт турнир UFC 299, главным событием которого станет поединок между американским чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шоном О'Мэлли и эквадорским бойцом Марлоном Верой. Сегодня, 8 марта, состоялась процедура взвешивания, результаты которой приведены ниже.

Главный кард:

Шон О'Мэлли (61,23 кг) vs Марлон Вера (61,23 кг)

Дастин Порье (70,76 кг) vs Бенуа Сэн-Дени (70,3 кг)

Кевин Холлэнд (77,11 кг) vs Майкл Пэйдж (77,11 кг)

Гилберт Бёрнс (77,56 кг) vs Джек Делла Маддалена (77,11 кг)

Пётр Ян (61,23 кг) vs Сонг Ядонг (61,68 кг)

Прелимы:

Кёртис Блэйдс (116,57 кг) vs Жаилтон Алмейда (109,31 кг)

Кэтлин Серминара (56,69 кг) vs Мэйси Барбер (56,69 кг)

Матеуш Гамрот (70,76 кг) vs Рафаэль Дос Аньос (70,76 кг)

Педро Муньоз (61,23 кг) vs Кайлер Филлипс (61,23 кг)

Ранние прелимы:

Ион Куцелаба (92,98 кг) vs Филипе Линс (93,44 кг)

Мишель Перейра (84,36 кг) vs Михал Олексейчук (83,91 кг)

Робелис Деспанье (118,38 кг) vs Джош Парисян (120,65 кг)

СиДжей Вергара (57,6 кг)* vs Асу Алмабаев (57,15 кг)

Джоанн Вуд (56,69 кг) vs Марина Мороз (57,15 кг)

*СиДжей Вергара не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафован на 30% от своего гонорара в пользу соперника.

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