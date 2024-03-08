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Камару Усман: в О'Мэлли есть что-то особенное

Камару Усман: в О'Мэлли есть что-то особенное
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман прокомментировал предстоящий поединок действующего американского чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли с эквадорским бойцом Марлоном Верой.

«Учитывая то, как прошёл их первый поединок, нас будет ждать захватывающий бой. Будет интересно посмотреть на это. Мне кажется, что в Шоне О'Мэлли есть что-то особенное. Шон верит, что он избранный, и эта уверенность может привести его на вершину. И по моему мнению прямо сейчас она ведёт его именно туда. Я собираюсь болеть за Шона, хотя мне нравится Марлон Вера. Оба этих парня великолепны, поэтому мне хочется увидеть потрясающий поединок, который и состоится», — приводит слова Камару Усмана портал Middle Easy.

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