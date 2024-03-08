Том Аспиналл не смог побить рекорд по силе удара, который установил Фрэнсис Нганну

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл не смог побить рекорд по силе удара, который ранее установил бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, камерунец Фрэнсис Нганну.

В ноябре 2017 года Фрэнсис Нганну установил рекорд по силе удара в UFC Perfomance Institute. Он нанёс удар с силой в 129 161 единиц (1 300 кг. — Прим. «Чемпионата») на тренажёре PowerKube, который учитывает при анализе скорость и точность.

Том Аспиналл на том же тренажёре нанёс удар, который равен 44 946 единицам, что соответствует примерно 440 кг.

«Он не мог сделать 129 000! Если он сделал 129 000, а я примерно 45 000, то это просто смешно. Мне кажется, там что-то нечисто, я подумываю об уходе (смеётся). То есть я не хочу сказать, что бью так же сильно, как Нганну, но я не могу отставать от него на 100 тысяч. Понимаете, что я имею в виду? Он не бьёт в три раза сильнее меня. Фрэнсис действительно бьёт сильнее меня, но в три раза сильнее?! Это нереально, потому что у меня тоже достаточно мощный удар», — сказал Том в очередном выпуске на своём Yotube-канале.