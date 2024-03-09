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Чемпион Glory Верхувен: «Подход Аспиналла к тренировкам и ММА — это другой уровень»

Чемпион Glory Верхувен: «Подход Аспиналла к тренировкам и ММА — это другой уровень»
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Чемпион кикбоксёрской организации Glory в тяжёлом весе, голландец Рико Верхувен выразил восхищение совместными тренировками с англичанином Томом Аспиналлом.

«Это потрясающе. Я работаю с Томом уже несколько лет. Мы действительно много тренируемся, и помимо прочего это просто весело, потому что Том — потрясающий парень, который глубоко предан своему ремеслу. Даже несмотря на то, что мы спаррингуем и стараемся оттачивать технику, для нас это весело. Мне нравится тренироваться с ним.

Эволюция Тома в течение последних нескольких лет поражает. Я вижу очень много общего между нами, потому что мы никогда не ищем лёгких путей и продолжаем работать, продолжаем пытаться прогрессировать. Том словно губка. Он пытается получить от меня как можно больше информации. Ему просто нравится становиться лучше. Мы заканчиваем тренировку, после чего я даю ему некоторые советы над ударной техникой. А уже на следующий день он возвращается и говорит: «Я отработал это и это». Его подход к тренировкам и к ММА — это другой уровень», — приводит слова Верхувена портал MMA Fighting.

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