Папин нокаутировал Вильчицкого и завоевал чемпионский пояс EPB

Бывший первый номер рейтинга WBC и IBF International Алексей Папин (16-2, КО 15) стал обладателем чемпионского пояса Евразийского боксёрского парламента (ЕРВ) в первом тяжёлом весе. В бою за титул Папин одержал победу нокаутом над другим российским боксёром Игорем Вильчицким (7-10, KO 1). Поединок был остановлен в пятом раунде после пропущенного Вильчицким удара в область печени.

Бой прошёл в Майкопе на арене Дворца спорта «Якуб Коблев». Изначально соперником Папина должен был стать Остин Ннамди из Нигерии(7-4, КО 6), однако африканец не смог прилететь в Российскую Федерацию из-за проблем с оформлением документов. Вильчицкий вышел на поединок на коротком уведомлении – за 36 часов до начала противостояния.