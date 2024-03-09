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Папин нокаутировал Вильчицкого и завоевал чемпионский пояс EPB

Папин нокаутировал Вильчицкого и завоевал чемпионский пояс EPB
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Бывший первый номер рейтинга WBC и IBF International Алексей Папин (16-2, КО 15) стал обладателем чемпионского пояса Евразийского боксёрского парламента (ЕРВ) в первом тяжёлом весе. В бою за титул Папин одержал победу нокаутом над другим российским боксёром Игорем Вильчицким (7-10, KO 1). Поединок был остановлен в пятом раунде после пропущенного Вильчицким удара в область печени.

Бой прошёл в Майкопе на арене Дворца спорта «Якуб Коблев». Изначально соперником Папина должен был стать Остин Ннамди из Нигерии(7-4, КО 6), однако африканец не смог прилететь в Российскую Федерацию из-за проблем с оформлением документов. Вильчицкий вышел на поединок на коротком уведомлении – за 36 часов до начала противостояния.

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