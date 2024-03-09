Фрэнсису Нганну понадобилась кислородная маска после нокаута от Джошуа

Бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе камерунцу Фрэнсису Нганну потребовалась кислородная маска, чтобы прийти в сознание после поражения нокаутом в бою с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBA и IBO Энтони Джошуа. Британский боксёр также дважды отправлял соперника в нокдаун перед тем, как нокаутировать.

Фото: скриншот из официальной трансляции

Для Нганну это был второй профессиональный поединок на боксёрском ринге. Свой дебютный бой по правилам бокса Нганну провёл против чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри 28 октября 2023 года. Тогда поединок завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

Энтони Джошуа 23 декабря 2023 года победил шведа Отто Валлина техническим нокаутом. Валлин отказался от продолжения поединка, и победа была присуждена Джошуа.