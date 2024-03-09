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Стал известен новый соперник Сауля Альвареса

Стал известен новый соперник Сауля Альвареса
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Официально объявлено, что новым соперником действующего чемпиона во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и WBO Сауля «Канело» Альвареса станет мексиканец, бывший чемпион в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгия. Об этом сообщило в своих социальных сетях промоутерское агентство Premier Boxing Championship. Поединок пройдёт 5 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Напомним, у Сауля Альвареса 60 побед, 2 поражения и 2 боя завершились вничью. Для «Канело» поединок с Мунгией станет четвёртой защитой звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. В своём последнем поединке Альварес победил единогласным решением судей американца Джермалла Чарло 30 сентября 2023 года.

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