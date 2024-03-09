«Это из-за весогонки». Брат Биберта Туменова — о его госпитализации

Альберт Туменов, брат полулегковеса Биберта Туменова, рассказал о том, как боец оказался в реанимации, из-за чего был отменён бой с Курбаном Тайгибовым, запланированный на 9 марта.

«Это связано с весогонкой, у него было около 25 лишних килограммов. И в прошлый раз сгонка веса была тяжёлая, и сейчас. Я думаю, просто накопилось всё и поджелудочная не выдержала. Сказали, там панкреонекроз. Проблемы начались ещё вчера утром, как он поел, его стало рвать, и было понятно — что-то не так. Биберт уже через боль поехал на вечернее взвешивание, говорил, что очень сильно болит живот, нормально не мог лежать, были сильные спазмы. Я решил, что точно надо к врачу. Мы его еле уговорили, потом его ещё часа три уговаривали в больнице, собрались много врачей, и кандидаты медицинских наук, и наши знакомые, но он хотел драться, говорил, что потерпит. Врачи сказали, если сейчас не проверить, то может возникнуть опасная ситуация, и решились на обследование. Бои боями, но здоровье на первом месте, а так он до последнего не хотел сниматься» — приводит слова Туменова-старшего «Матч ТВ».

Сегодня утром стало известно, что полуфинальный бой Гран‑при АСА в полулёгком весе Туменова с Курбаном Тайгибовым не состоится, так как Туменов попал в реанимацию. Поединок должен был состояться на турнире, посвящённом десятилетию лиги. Соперником в финале Гран‑при станет чемпион АСА Ислам Омаров.