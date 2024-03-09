«Отрежь и выходи». Махачев запретил бойцу из Дагестана сниматься с боя из-за травмы

Дагестанский боец Магомед Зайнуков, выступивший на турнире RCC Intro 31 в Екатеринбурге и одержавший победу над казахстанцем Ержаном Манарбеком, рассказал о разговоре с действующим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Исламом Махачевым.

По словам Зайнукова, за три недели до выступления он получил травму ноги, однако Махачев отговорил его сниматься с поединка. Боец из Махачкалы победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Ровно за три недели я травмировал ногу, повредил боковой мениск. Последние две недели я не тренировался, работал чисто по боксу. Ислам мне вчера писал, спрашивал, как нога. Я ответил: «Ну, болит». Ислам сказал: «Тогда отрежь её и выходи на бой», — сказал Зайнуков после выступления.