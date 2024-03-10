Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алмабаев победил американца, одержав вторую победу подряд в UFC

Алмабаев победил американца, одержав вторую победу подряд в UFC
Комментарии

В ночь с субботы на воскресенье, с 9 по 10 марта, в Майами (США) проходит турнир UFC 299. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с американцем Си-Джеем Вергарой.

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Си-Джей Вергара - Асу Алмабаев (W)
10 марта 2024, воскресенье. 02:25 МСК
Асу Алмабаев
Окончено
UD
Си-Джей Вергара

Бой продлился три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей. Таким образом, Асу выиграл свой второй бой подряд в карьере в UFC.

В главном событии турнира американский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О'Мэлли встретится эквадорским бойцом Марлоном Верой. Также в основном карде свой бой проведёт россиянин Пётр Ян, который встретится с Сонгом Ядонгом.

Основной кард:

Шон О’Мэлли — Марлон Вера;

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;

Кевин Холланд — Майкл Пейдж;

Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;

Пётр Ян — Сонг Ядонг.

Материалы по теме
UFC 299: крепкий китаец проверит титульные амбиции Петра Яна. Справится ли россиянин? LIVE
Live
UFC 299: крепкий китаец проверит титульные амбиции Петра Яна. Справится ли россиянин? LIVE
Кард турнира UFC 299
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android