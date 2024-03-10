Алмабаев победил американца, одержав вторую победу подряд в UFC

В ночь с субботы на воскресенье, с 9 по 10 марта, в Майами (США) проходит турнир UFC 299. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с американцем Си-Джеем Вергарой.

Бой продлился три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей. Таким образом, Асу выиграл свой второй бой подряд в карьере в UFC.

В главном событии турнира американский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О'Мэлли встретится эквадорским бойцом Марлоном Верой. Также в основном карде свой бой проведёт россиянин Пётр Ян, который встретится с Сонгом Ядонгом.

Основной кард:

Шон О’Мэлли — Марлон Вера;

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;

Кевин Холланд — Майкл Пейдж;

Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;

Пётр Ян — Сонг Ядонг.