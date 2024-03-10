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Пётр Ян вернёт себе чемпионский пояс?

Пётр Ян вернёт себе чемпионский пояс?
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В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Главный кард турнира открывал поединок с участием экс-чемпиона промоушена Петра Яна, соперником которого был китайский боец Сонг Ядонг. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойцы единогласным решением судей.

Как вы считаете, сможет ли Пётр Ян вернуть себе чемпионский пояс?

Напомним, после сегодняшнего боя в профессиональной карьере Петра Яна 17 побед и пять поражений. До сегодняшнего успеха он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Россиянин уступил Мерабу Двалишвили, Аджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Ранее россиянин уже обладал чемпионским поясом UFC в легчайшей весовой категории.

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