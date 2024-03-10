Майкл Пейдж единогласным решением одолел Кевина Холанда

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) проходит большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299.В рамках главного карда американец Кевин Холланд проводил поединок с представителем Великобритании Майклом Пейджем. Бой проходил в рамках полусредней весовой категории.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.

Для Пейджа этот бой был дебютным в промоушене UFC. Бойцу 36 лет. В его активе теперь 22 победы и два поражения в ММА.

У Холланда 25 побед и 11 поражений.

Напомним, в рамках главного боя UFC 299 американский боец Шон О'Мэлли проведёт защиту титула в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Бойцы встретятся в легчайшем весе (до 61 кг). Для американца это будет первая защита титула.