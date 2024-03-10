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Пётр Ян дрался с травмой на UFC 299

Пётр Ян дрался с травмой на UFC 299
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, сегодня, 10 марта, одержавший победу над китайцем Сонг Ядонгом на турнире UFC 299 во Флориде (США), сообщил, что вышел на поединок с травмой ноги.

«По ходу боя увидел, что он защищает голову и нужно разбивать его по этажам. Я дрался эти 15 минут с одной ногой. В течение месяца я не проводил спарринги, не боролся. И всё же вышел на бой, очень рад, что смог победить», — сказал Ян на пресс-конференции.

Победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

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