Ислам Махачев прокомментировал победу Порье на UFC 299

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) звёздный россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу американского экс-претендента Дастина Порье в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США). Напомним, Порье победил нокаутом во втором раунде.

«Очень впечатляюще, Дастин», — написал Махачев в соцсети X (ранее Twitter).

Махачев в своём последнем поединке в октябре на UFC 294 победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Встреча стала для бойцов второй, семью месяцами ранее россиянин выиграл единогласным судейским решением.

Порье победой на UFC 299 закрыл досрочное поражение в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.