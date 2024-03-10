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Ислам Махачев прокомментировал победу Порье на UFC 299

Ислам Махачев прокомментировал победу Порье на UFC 299
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) звёздный россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу американского экс-претендента Дастина Порье в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США). Напомним, Порье победил нокаутом во втором раунде.

«Очень впечатляюще, Дастин», — написал Махачев в соцсети X (ранее Twitter).

Махачев в своём последнем поединке в октябре на UFC 294 победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Встреча стала для бойцов второй, семью месяцами ранее россиянин выиграл единогласным судейским решением.

Порье победой на UFC 299 закрыл досрочное поражение в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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