Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Цыплёнок». Умар Нурмагомедов раскритиковал Веру за реванш с О’Мэлли

«Цыплёнок». Умар Нурмагомедов раскритиковал Веру за реванш с О’Мэлли
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов раскритиковал эквадорца Марлона Веру за выступление в реванше с американцем Шоном О’Мэлли. Бой состоялся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

Напомним, О’Мэлли победил единогласным судейским решением, защитив чемпионский титул и закрыв единственное поражение в карьере.

«Марлон Вера – лев, когда доминирует, и цыплёнок, когда доминируют над ним. Слабый. Будь сильным в любой ситуации!» — написал Нурмагомедов в соцсети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Пётр Ян ответил Умару Нурмагомедову, заявившему, что он может победить его
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android