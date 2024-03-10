«Цыплёнок». Умар Нурмагомедов раскритиковал Веру за реванш с О’Мэлли

Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов раскритиковал эквадорца Марлона Веру за выступление в реванше с американцем Шоном О’Мэлли. Бой состоялся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

Напомним, О’Мэлли победил единогласным судейским решением, защитив чемпионский титул и закрыв единственное поражение в карьере.

«Марлон Вера – лев, когда доминирует, и цыплёнок, когда доминируют над ним. Слабый. Будь сильным в любой ситуации!» — написал Нурмагомедов в соцсети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.