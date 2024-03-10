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Корешков: Ян — молодец, что переборол себя и переломил бой

Корешков: Ян — молодец, что переборол себя и переломил бой
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Известный российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в поединке с китайцем Сонг Ядонгом. Бой состоялся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Бой неплохой, конкурентный, зрелищный, была интрига. Пётр — молодец, поздравляю его с победой. Тяжёлый бой для него на самом деле, но молодец, что себя переборол, переломил бой в середине встречи и смог завершить его в свою пользу», — сказал Корешков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

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