Корешков: пока рановато говорить о возвращении Яна в титульную гонку

Известный российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков оценил перспективы бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна после победы в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Мне кажется, пока рановато говорить о возвращении в титульную гонку. Для этого, наверное, нужно у кого-то выиграть из топ-3. Тогда можно говорить и размышлять о потенциальном бое за титул. Кого хотел бы увидеть следующим соперником Яна? С Верой был бы интересный бой», — сказал Корешков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.