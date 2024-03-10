«Я размажу этих парней». Пётр Ян обратился к О’Мэлли и Вере на UFC 299

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, сегодня, 10 марта, одержавший победу над китайцем Сонг Ядонгом на турнире UFC 299 во Флориде (США), заявил о желании сразиться с американцем Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой.

«Чито, ты – следующий. Потом Шон. Я размажу этих парней», — сказал Ян в раздевалке после выступления.

Напомним, реванш О’Мэлли и Веры возглавил турнир UFC 299 и завершился победой американца единогласным решением.

Для Яна победа на UFC 299 стала первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.