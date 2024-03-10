Объявлен ещё один поединок, который состоится на турнире UFC 300

Поединок между бразильским легковесом Ренато Мойкано и американским бойцом Джалином Тёрнером состоится на турнире UFC 300 14 апреля. Об этом стало известно во время трансляции турнира UFC 299.

Напомним, свой последний поединок Ренато Мойкано провёл на турнире UFC Fight Night 234. Его оппонентом выступил американский боец Дрю Добер. Поединок продлился все три раунда и завершился победой единогласным решением судей в пользу бразильского бойца. В профессиональном рекорде Ренато имеет 17 побед, пять поражений и одну ничью.

Джалин Тёрнер имеет в своём активе 14 побед и семь поражений. Свой последний поединок он провёл на турнире UFC on ESPN 52. Его оппонентом стал американский ветеран Бобби Грин. Тёрнер нокаутировал Грина в первом раунде и прервал серию из двух поражений.