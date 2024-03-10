Ислам Махачев призвал Дану Уайта дать ему нового соперника

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился к генеральному директору UFC Дане Уайту с требованием дать ему нового соперника.

«Дана, я голоден. Дай мне кого-нибудь», — написал Ислам Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, в активе Ислама Махачева 25 побед и одно поражение. В последний раз Ислам выходил в октагон на турнире UFC 294, который прошёл в Абу-Даби. Изначально Ислам должен был провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот был вынужден сняться из-за травмы, полученной на тренировке. На замену ему вышел Александр Волкановски, который на тот момент являлся чемпионом UFC в полулёгком весе. Махачев победил Волкановски нокаутом в первом раунде.

Для бойцов это был реванш. Ранее они встречались на турнире UFC 284, где победу единогласным решением судей одержал Махачев.