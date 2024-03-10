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«Разберись для начала с Мерабом». Топурия ответил на вызов Шона О'Мэлли

«Разберись для начала с Мерабом». Топурия ответил на вызов Шона О'Мэлли
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузинский боец Илия Топурия ответил на вызов Шона О'Мэлли, который тот бросил ему после победы над Марлоном Верой.

«Поздравляю, Шон. Это было прекрасное выступление. Но тебя ждёт бой с Мерабом, так что разберись для начала с ним», — написал Топурия в своих социальных сетях.

Напомним, Шон О'Мэлли сегодня провёл первую защиту своего титула в легчайшем весе в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Шон победил его единогласным решением судей и реваншировал поражение от него, которое Вера нанёс ему на турнире UFC 252. Тогда победу техническим нокаутом одержал Марлон Вера.

В свою очередь, Илия Топурия является непобеждённым и на турнире UFC 298 он стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе, нокаутировав Александра Волкановски во втором раунде.

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