Кёртис Блэйдс хочет провести реванш с Томом Аспиналлом

Американский топовый тяжеловес Кёртис Блэйдс заявил, что хочет провести следующий поединок с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Я верю, что у нас с Томом Аспиналлом есть кое-какие незаконченные дела. Я бы хотел, чтобы мы встретились вновь. Бой с Томом будет моим следующим», — приводит слова Блэйдса портал BJ Penn.

Напомним, Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл уже встречались на турнире UFC Fight Night 208, который состоялся 23 июля 2022 года в Лондоне. Тогда бой завершился победой Кёртиса Блэйдса техническим нокаутом в первом раунде. Стоит уточнить, что победу отдали Кёртису Блэйдсу в результате того, что Том Аспиналл травмировал колено и не смог продолжить поединок.