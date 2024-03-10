Кори Сэндхаген готов встретиться с Умаром Нурмагомедовым

Американский топовый боец и бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген выразил желание встретиться с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

«Ты хочешь встретиться с более сильными противниками и выбрать себе дату боя? Давай, Умар. Международная неделя боёв, брат, и я готов», — написал Сэндхаген в своих социальных сетях.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген должны были встретиться 5 августа 2023 года на турнире UFC on ESPN 50. Однако россиянин вынужден был сняться с поединка из-за травмы руки. Ему на замену вышел Роб Фонт, который уступил Кори единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов успешно вернулся в октагон 3 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 238. Его оппонентом стал дебютант Бекзат Алмахан, который уступил Умару единогласным решением судей.