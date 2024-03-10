Том Аспиналл дал устное согласие на бой с Кёртисом Блэйдсом

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл согласился провести реванш с американским топовым бойцом Кёртисом Блэйдсом.

«Мне не надо повторять дважды. Я готов», — написал Том в своих социальных сетях.

Напомним, бойцы уже встречались ранее. Их бой возглавлял турнир UFC Fight Night 208, который состоялся 23 июля 2022 года в Лондоне. Поединок завершился в первом раунде победой Блэйдса техническим нокаутом в результате того, что Аспиналл травмировал свою коленку и не смог продолжать бой дальше.

Сегодня, 10 марта, в рамках турнира UFC 299 Кёртис Блэйдс победил бразильского проспекта Жаилтона Алмейду техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом Блэйдс закрыл своё поражение от Сергея Павловича, который победил его нокаутом в апреле 2023 года.