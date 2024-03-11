Матеуш Гамрот раскритиковал Майкла Чендлера за отказ от проведения боёв

Польский топовый боец лёгкого дивизиона UFC Матеуш Гамрот выступил с критикой в адрес бывшего претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе американца Майкла Чендлера.

«Майкл Чендлер не хочет драться со мной. Но я готов прямо сейчас подраться с ним, без проблем. Этот парень ждёт Конора Макгрегора. Он будет ждать этого поединка всю свою жизнь. Не думаю, что он будет драться с какими-либо реальными соперниками нашего дивизиона. Если говорить обо мне, то я готов встретиться с любым парнем из топ-5. Я хочу быть на вершине», — приводит слова Гамрота портал Cageside.

10 марта на турнире UFC 299 Матеуш Гамрот вышел на серию из трёх побед. Он встретился в трёхраундовом поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом, которого победил единогласным решением судей.