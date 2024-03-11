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Тайсон Фьюри опубликовал яркий пост по поводу боя с Усиком

Тайсон Фьюри опубликовал яркий пост по поводу боя с Усиком
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Обладатель пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) поделился ожиданиями от боя против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в этом же весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

«Лишь один станет королем 18 мая в Саудовской Аравии. Два гиганта столкнутся за все награды во время исторического события в Королевстве», – написал Фьюри под постером с анонсом боя в одной из социальных сетей.

Напомним, изначально бой Фьюри и Усика должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и отказался от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Недавно британец заявил, что полученное им рассечение уже зажило и он восстановился.

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