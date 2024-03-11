Пётр Ян вернулся в топ-5 легчайшего веса по версии FightMatrix

Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поднялся на три строчки в рейтинге FightMatrix благодаря победе в поединке с Сонгом Ядонгом. Пётр обошел в таблице Марлона Веру, Генри Сехудо и Патрика Микса.

Напомним, 10 марта во Флориде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Россиянин Пётр Ян встречался с представителем Китая Сонгом Ядонгом. Поединок завершился победой экс-чемпиона UFC единогласным решением судей.

Победа стала для Яна первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он одолел единогласным решением по итогам пяти раундов американца Кори Сэндхагена. До этого он последовательно проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили.

Ранее Ян сообщил, что вышел на поединок с травмой ноги.