«Я не понимаю этого». Макгрегор раскритиковал организацию боя Пол — Тайсон

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал организацию поединка между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом. Противостояние запланировано на 20 июля.

«О боже. Это немного странно. Интерес низкий. Я не знаю. Я не понимаю этого. Я желаю Майку всего хорошего», — приводит слова Макгрегора журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В настоящий момент легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.