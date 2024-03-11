Стерлинг: не могу проявить уважения к защите титула О'Мэлли против парня не из топ-5

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, американец Алджамейн Стерлинг обратился к британцу Шону О'Мэлли.

Напомним, О’Мэлли победил единогласным судейским решением в поединке с Марлоном Верой, защитив чемпионский титул и закрыв своё единственное поражение в карьере.

«Да, ты выиграл — но выиграл у парня, которого и должен был победить, мы все этого ожидали. Мне как чемпиону трудно отдавать должное за это, потому что я просто не могу проявить много уважения к такой победе. О чём ты говоришь, чувак? Ты защитил пояс против парня, который даже не входит в пятёрку лучших», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Ранее бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вспомнил поединок между россиянином Петром Яном и британцем Шоном О'Мэлли.