Марлон Вера: однажды я стану чемпионом UFC

Эквадорский боец Марлон Вера рассказал о своём намерении стать чемпионом UFC после поражения в титульном поединке с британцем Шоном О'Мэлли.

«Эй, ребята, для меня это еще не конец. Я буду двигаться дальше, стану лучше, вернусь и однажды стану чемпионом.

Что касается О'Мэлли, я всегда знал, что он отличный боец. Да, мы болтаем всякую чушь, но я знал, что он хороший ударник», — сказал Вера после боя.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Таким образом, американец провёл свою первую защиту чемпионского пояса.