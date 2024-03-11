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В команде Марлона Веры готовы рассмотреть бой с Петром Яном

В команде Марлона Веры готовы рассмотреть бой с Петром Яном
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Один из представителей эквадорского бойца UFC Марлона Веры заявил о готовности рассмотреть поединок с россиянином Петром Яном.

«Мы готовы рассмотреть такой бой. Но сейчас Марлон будет восстанавливаться, а уже потом начнём говорить с UFC о следующем поединке», — приводит слова представителя команды Веры ТАСС.

Напомним, ночью 10 марта по московскому времени в Майами прошёл большой турнир по смешанным единоборствам UFC 299, в рамках которого состоялся бой между Яном и Ядонгом. Поединок продлился три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан российский боец.

Пётр Ян пропустил год из-за травмы. Этот бой стал для него первым после возвращения. До того он шёл на серии из трёх проигранных боёв. Теперь в его профессиональной карьере 17 побед и пять поражений.

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