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Боец UFC Мишель Перейра прокомментировал победу над Михалом Олексейчуком

Боец UFC Мишель Перейра прокомментировал победу над Михалом Олексейчуком
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Бразильский боец смешанных единоборств. выступающий в среднем весе UFC, Мишель Перейра высказался насчёт победы над польским бойцом Михалом Олексейчуком и своего выхода на поединок, в котором он вместе со своим угловым исполнил танец.

«Этот поединок для меня был очень важным на данном этапе карьеры. Теперь после победы мой контракт с лигой точно будет продлён, поэтому для меня было чрезвычайно важно выйти победителем из этого поединка.

Я всегда хотел танцевать, выходя на бой. К сожалению, руководство UFC никогда не разрешало мне это делать. Но наконец они разрешили мне сделать это перед боем с Михалом, и я очень счастлив этому»‎, — приводит слова Перейры портал Cageside.

Напомним, поединок между Перейрой и Олексейчуком состоялся на турнире UFC 299. Победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Мишель Перейра.

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