«Так рождаются легенды». Дана Уайт прокомментировал победу Порье на UFC 299

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу ветерана организации американца Дастина Порье в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, который состоялся на турнире UFC 299 во Флориде (США).

Напомним, Порье победил нокаутом во втором раунде, закрыв досрочное поражение в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

«Все говорили, что это плохой бой для Порье. Затем Порье сказал, что не подписывал контракт на бой, а в итоге… Такие бои делают людей легендами. Это легендарные поединки. Именно поэтому в UFC рождаются легенды, а легендарные бои проходят каждую неделю», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее на победу Порье отреагировал действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев.