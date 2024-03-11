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«Так рождаются легенды». Дана Уайт прокомментировал победу Порье на UFC 299

«Так рождаются легенды». Дана Уайт прокомментировал победу Порье на UFC 299
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал победу ветерана организации американца Дастина Порье в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, который состоялся на турнире UFC 299 во Флориде (США).

Напомним, Порье победил нокаутом во втором раунде, закрыв досрочное поражение в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

«Все говорили, что это плохой бой для Порье. Затем Порье сказал, что не подписывал контракт на бой, а в итоге… Такие бои делают людей легендами. Это легендарные поединки. Именно поэтому в UFC рождаются легенды, а легендарные бои проходят каждую неделю», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее на победу Порье отреагировал действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев.

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