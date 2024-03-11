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Карл Фроч: мы больше не должны видеть Нганну в ринге

Карл Фроч: мы больше не должны видеть Нганну в ринге
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал результат боксёрского поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом соотечественником Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Джошуа нужно отдать должное. Он вышел, сделал своё дело, размазал Нганну и, возможно, завершил его карьеру. Нганну заработал деньги, он заслуживает уважения. Он вышел на ринг с двумя лучшими в этом деле, но мы больше никогда не должны видеть его на боксёрском ринге в супертяжёлом весе», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

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