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Боец UFC Робелис Деспейн: я готов к тому, чтобы встречаться с топовыми бойцами

Боец UFC Робелис Деспейн: я готов к тому, чтобы встречаться с топовыми бойцами
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Кубинский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлом весе UFC, Робелис Деспейн хочет провести следующий поединок с рейтинговым оппонентом.

«Я хочу быть чемпионом. Хочу соперника, который входит в топ-15 или топ-10. Я уже физически и психологически готов к тому, чтобы начать встречаться с топовыми соперниками.

Знаю, что будет сложно найти мне соперников. Моим менеджерам и лиге было нелегко найти мне оппонента на сегодняшний вечер, потому что все хотят драться за пояс. Никто не смотрит на парней, которые находятся в конце рейтинга, дивизиона. Теперь это будет тяжёлая работа для моих менеджеров. Я оставляю вопрос поиска соперника на их усмотрение»‎, — приводит слова Деспейна портал MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 299 Робелис Деспейн успешно дебютировал в лиге, нокаутировав в первом раунде Джоша Парисяна.

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