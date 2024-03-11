«Шон был чертовски хорош». Генри Сехудо — о поединке О'Мэлли — Вера

Бывший двойной чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо высказался насчёт поединка между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой.

«Шон был чертовски хорош, чувак. Особенно, когда дело доходит до ударной техники, плюс ко всему у него хорошие фейки. Всё, что он делал раньше, стало лучше теперь и он сам стал намного жёстче. Он очень хорошо подобрал дистанцию к Марлону. Шон смог по-настоящему разобрать Марлона на части.

Это была жёсткая разборка на руках, но Вера не смог ничего противопоставить. Мне кажется, что Марлону стоило попытаться использовать борьбу — прижать его к клетке, зажать в клинче, сделать что-нибудь. Но, к сожалению, Марлон ничего этого не делал»‎, — приводит слова Сехудо портал Middle Easy.