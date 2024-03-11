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Роберт Уиттакер впечатлён выступлением Шона О'Мэлли в бою с Марлоном Верой

Роберт Уиттакер впечатлён выступлением Шона О'Мэлли в бою с Марлоном Верой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер восхищён выступлением действующего обладателя титула в легчайшем весе Шона О'Мэлли в бою с эквадорцем Марлоном Верой.

«Это была убедительная победа. Шон был невероятен, и не только потому, что он победил, как я упоминал в своих прогнозах. Он самый высокий парень в дивизионе, но я думаю, что его делают особенным руки, а не рост. Его глаза, его инстинкты и умение держать дистанцию просто привели его к тому, что он смог наносить удары слева и справа, а также проявлять творческий подход к ведению боя когда он хотел и где он хотел. Вдобавок ко всему его скорость, казалось, была на другом уровне», — приводит слова Уиттакера портал Middle Easy.

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