Тим Цзю: моя цель — сделать семью Цзю величайшей в истории бокса

Действующий чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с именитым американцем Китом Турманом, который состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США).

«Я знаю, чего добился Кит, но считаю, что его время прошло, сейчас другая эпоха, эпоха Тима Цзю. Я не просто намерен победить Кита Турмана, а победить ярко. Моя цель – сделать семью Цзю величайшей в истории бокса», — цитирует Цзю BoxingScene.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, раздельным решением победив соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру.

В июле 2019-го Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.